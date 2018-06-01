Уместна ли для поместной церкви децентрализация?

Моя ближайшая соседка по дому, уже практически не взыскуя и без укоризны во взгляде за мой стойкий антиклерикализм, взамен одаривая меня волшебным ароматом весенних пряных трав из дивного букета, спешит на Троичное богослужение в зазывающий колокольным перезвоном Спасо-Преображенский храм. Понимаю, что не ко времени, но всё-таки спрашиваю верную и давнюю прихожанку храма Московского патриархата: «Что будешь делать, когда храм поменяет, если так можно выразиться, юрисдикцию и будет относиться к поместной украинской автокефальной церкви?» «А для нас, прихожан ничего не изменится. Нам-то, какая разница? Бог един…», - доносится до меня её торжественно-приподнятый голос – праздник ведь! – уже с последних ступеней лестницы.

Познакомившись недавно с информацией о том, что, оказывается, и в самой Украинской православной церкви Московского патриархата присутствует достаточно активная и влиятельная фракция сторонников автокефалии, не удивляюсь вполне прогнозируемому ответу моей соседки, всем сердцем приветствовавшей Евромайдан и голосовавшей на выборах за действующего гаранта в своё время. Вполне отдавая себе отчёт в том, что среди верующих УПЦ МП есть другие мнения и намерения, хотелось бы проанализировать некоторые нежданные и негаданные последствия на тернистом пути создания единой поместной украинской автокефальной церкви. Прежде всего хотелось бы подойти к этому сложному вопросу с экономической стороны, ибо экономика, как известно, это концентрированная политика, а религия в нашей стране, хоть по Конституции и отделена от государства, политизирована насквозь. Хватит ли Украине свободных активов для развития новой церковной экономики? То есть, говоря простым языком – кто будет финансировать автокефальную церковь, если это будет действительно всеукраинская структура, объединяющая основные православные приходы?

Надеюсь, мои дорогие читатели правильно поймут и поддержат моё желание разобраться в приземлённых вопросах. Я никоим образом не хочу оскорбить светлые чувства верующих любых конфессий, до недавнего времени мирно уживавшихся под синим украинским небом. Просто не хочется в очередной раз наступить на те же грабли и быть обманутым политическими конъюнктурщиками… Одни и те же люди выводили украинцев на Евромайдан, под пули снайперов, ради подписания Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС, а через четыре года, когда стали властью, рассказывают нам, что эта же Ассоциация убивает украинскую экономику или что губительно было влезать в кредитную зависимость от траншей МВФ… Согласитесь, у любой реформы, у любого начинания должно быть экономическое обоснование. А потому, дорогие мои, давайте разбираться!

Прихожане?

Надеюсь, мои дорогие читатели не думают, что церковь может существовать как во времена средневековья на пожертвования своих прихожан. В современном секуляризованном мире рядовой прихожанин способен профинансировать лишь малую толику затрат своего прихода. А ведь на будущую автокефальную церковь наверняка возложат и дополнительные функции: образовательные, патриотически-воспитательные, социальные и диаспорные (связанные с продвижением национальных интересов в других странах). Только при исполнении всех указанных функций в стране может заработать автокефальная церковь, только тогда она сможет быть арбитром в обществе по самым сложным вопросам государственной и общественной жизни.

Как бы там ни было, построение автокефальной церкви без экономического фундамента невозможно. На сегодня в Украине есть несколько православных церквей, каждая из которых финансируется, в том числе, из разных политических и бизнес-источников. Экономически эти церкви слишком мало зависят от паствы, а в основном от доноров. Это и понятно, ведь прихожане – готовая «целевая» аудитория. Взаимосвязь между паствой и церковнослужителями хоть и ослабла в наш век неверия, но всё же не обрывается.

Активы?

В Российской Федерации структура доходов РПЦ выглядит следующим образом: 53% - доходы от работы собственных предприятий, 39% - дотации из бюджета и спонсорская помощь, в основном крупного бизнеса, 8% - доходы от приходов. Уже из этой пропорции видно, что РПЦ — наполовину автономное экономическое образование и на вторую половину зависит от государства. От своей паствы церковь зависит лишь на 8%, то есть не зависит никак.

Видимо этим и объясняется, почему в России церковь не осуществляет глубокое социальное проникновение, как это делали «братья-мусульмане» в Египте, раздавая хлеб жителям Каира во время очередной «арабской весны». Да и любые формы прозелитизма российской православной церкви чужды – её священники не отправляли служб на Майдане, как греко-католики, и не собирали, как протестанты, бомжей в хосписы для бездомных и нищих. Если бы православная церковь произвела социальную инверсию, которой славилась во времена Российской империи с разветвлённой системой странноприимных домов и лечебниц, она бы могла сконцентрировать вокруг себя до 40-50% населения и стать доминирующей политической силой в стране. Но она этого не делает, потому что, образно говоря, деньги она получает не за это.

В начале нулевых среднегодовой доход РПЦ составлял не менее 500 млн долл. в год. Сейчас эта сумма в разы больше. В 2012-2015 годах РПЦ получила в виде государственных субвенций 14 млрд руб., ежегодно на нужды различных церковных программ выделяется 2,6 млрд руб. Например, только по программе «Культура России» церковь получила 10,8 млрд руб., начиная с 2012 года.

Сегодня РПЦ принадлежат торговые дома, телекоммуникационные компании, банки, промышленные предприятия, строительные фирмы, гостиницы. За период с 2012 по 2016 год, по данным РБК, в реестрах недвижимого имущества в пользу церкви были зарегистрированы 270 новых объектов. Церковная экономика в России включает в себя такие сегменты реального сектора, как производство лекарств, ювелирных украшений, арендный бизнес и даже ритуальные службы по всей стране. Для иллюстрации: Екатеринбургская епархия владеет гранитным карьером, Вологодская – заводом ЖБК. Среди направлений вложений – инновационные проекты в государственные «Сколково» и «Роснано».

Опыт братских церквей

Несколько иная модель функционирования церковной экономики на Кипре, где, по данным статистической службы, почти 90% населения считают себя православными и лишь 4% не посещают богослужения. Церковная экономика на Кипре базируется на том, что церковь является одним из крупнейших землевладельцев на острове, а земля там – самый дорогой ресурс. Кроме того, церковь имеет долю в туристическом бизнесе. Во время кризиса 2008 года Кипрская православная церковь приняла решение передать часть своих активов в залог кредиторам государства, а часть продать, с тем чтобы вырученные средства вложить в государственные облигации Кипра и помочь стране преодолеть кризис. Перед выборами все кандидаты в президенты, включая представителя коммунистической партии, встречаются с Архиепископом в Никосии. Как правило, побеждает тот, кому симпатизирует иерарх.

Роль армянской церкви закреплена в Конституции, согласно которой "Республика Армения признает исключительную миссию Армянской Апостольской Святой церкви как национальной церкви в духовной жизни армянского народа, в деле развития его национальной культуры и сохранения национальной самобытности". Государство оказывает церкви существенную поддержку, взамен та реализует образовательные и общественно значимые проекты, а также проводит политику консолидации армянской диаспоры в политических интересах Армении по всему миру.

Почему решила проанализировать опыт именно перечисленных стран? Дело в том, что лишь в этих странах роль православной церкви распространяется не только на духовную часть жизни общества, но и на вопросы национального и государственного строительства, включая существенное политическое влияние. Именно по такому пути, скорее всего, пойдёт и Украинская автокефальная церковь в случае ее создания. Все остальные автокефальные церкви (Болгария, Сербия, Румыния) существуют независимо от государственной системы в разной степени саморегуляции. У этих стран нет внешнего фактора, грозящего дисбалансом всей системы, в то время как у трех анализируемых есть: у Армении – Азербайджан и проблема Нагорного Карабаха, у Кипра – Турция и проблема северной части острова, у РФ – весь западный мир.

Таким образом, можно сделать предварительные выводы – развитие церковной экономики в стране, которой несвойственна независимость церкви от государства, возможно только при появлении следующих факторов: наличии у церкви части экономических активов в общей структуре экономики; системной дотации со стороны государства; создании стимулов для спонсорства со стороны большого бизнеса; формировании особых льготных условий ведения экономических операций церковными предприятиями. Только в таком случае автокефальная церковь сможет выполнять свойственные и необходимые ей общественные функции. Если все эти факторы удастся обеспечить, то государство может получить в свои руки невиданный доселе по мощности идеологический инструмент.

Или церковная децентрализация?

Но в Украине традиций государственности не сохранилось, зато сильны были традиции православных братств и народных священников времен казачества. У нас всегда плохо приживался опыт сращивания церкви и государства, ведущий в сознании народном к коррумпированности церковных институтов и дисфункции социальной деятельности церкви. Так же утешает или расстраивает (выбирайте сами) то, что в Украине создание полноценной автокефалии затруднено по ряду фундаментальных причин: у нас пока нет свободных активов для эффективного развития церковной экономики, равно как и жадное государство вряд ли поделится своими дотациями.

Но у нас в Украине есть территориальные общины, готовые финансировать свои приходы. И хотя, как мы уже выяснили, на этих ресурсах автокефальную церковь не построишь, может быть в наших реалиях она и не нужна? Может быть в церковном вопросе, как и по всей Украине, наиболее эффективна децентрализация, как вы считаете?