Будьте внимательны: в Одессе «бушует» поллиноз!

Пока одни одесситы наслаждаются уже даже жаркими днями в мае, другие бегут по врачам и аптекам: в городе сейчас «бушует» поллиноз, то есть, сезонная аллергия на цветение.

Первый ее пик уже практически прошел: речь идет об аллергии на цветение деревьев. Как рассказывает главный городской аллерголог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии городской больницы №5 Людмила Пушкарская, эта волна поллинозов не так страшна.

Но сейчас «в силу» вступила вторая волна сезонной аллергии, связанная с цветением луговых и злаковых трав. И тут уже дело обстоит посерьезней! Ну а далее последует самая опасная для аллергиков третья волна поллиноза – период цветения сорняков: полыни, амброзии, лебеды и др.

Всего, по словам Людмилы Пушкарской, от аллергии на цветение растений страдает около 20% жителей Одессы. Причем, это средняя цифра не только в Украине, но и во всем мире. От чего, правда, аллергикам нисколько не легче.

Что же делать? Тем более, что имеется и еще одна проблема. Людмила Пушкарская рассказывает, что поллинозы очень часто можно спутать с обычной ОРВИ: возникает частое чихание, насморк, кашель, текут слезы из глаз, порой возникает даже удушье, иногда страдает и желудочно-кишечный тракт.

Выход один: определить, ОРВИ у вас или сезонная аллергия, может только врач. Посему специалист настоятельно советует при подозрении на аллергию (или ОРВИ) в этот период не бежать в аптеку за чудодейственным лекарственным препаратом, а к врачу, чтобы он определил, что с вами на самом деле происходит. Самолечение при аллергиях в лучшем случае лишь ненадолго снимает симптомы этого недуга.

Для лечения поллиноза сегодня существует очень широкий спектр препаратов. Но применять их следует, проконсультировавшись с врачом-аллергологом или иммунологом. Наиболее же эффективным средством лечения поллиноза, как подчеркивает Людмила Пушкарская, является иммунотерапия, которая назначается специалистом после того, как путем аллергопроб будет выявлен конкретный источник аллергии у пациента.

Людям, страдающим поллинозами, специалист рекомендует пройти диагностику, то есть сдать соответствующие аллергопробы. Это тоже делается по рекомендации врача. Сдать такие пробы можно в Одесской горбольнице № 5, где имеется специализированный кабинет для диагностики аллергии. Впрочем, лабораторная диагностика проводится и в других медучреждениях Одессы.

Как уберечься от поллинозов? Существуют простые методы профилактики. Это частая влажная уборка помещений, их проветривание в вечернее время (именно в этот период дня в воздухе не так много опасной пыльцы), кондиционирование помещений. Людям же, склонным к аллергии, специалист советует надевать на улице темные очки и промывать нос после прогулки на свежем воздухе. Очень важно в период цветения придерживаться здорового питания.