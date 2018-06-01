Доигрались

Глава Национальной полиции Сергей Князев провел брифинг о коррупции в украинском футболе. Нацполиция отслеживала и документировала факты футбольной коррупции на протяжении полутора лет. Выявлены десятки матчей, на которые делали ставки в футбольном тотализаторе. Матчи должны были заканчиваться с заранее фиксированным результатом. В схеме участвовали президенты ряда клубов, тренеры, игроки и арбитры. Вознаграждение им доставалось не более 300 гривен за игру, но в итоге получалась большая сумма.

Не так давно Верховная Рада с подачи народного депутата Андрея Павелко, который является президентом Федерации футбола Украины, приняла закон о противодействии коррупции в украинском футболе. Но после этого сомнительные игры продолжались.

Уже распрощавшийся с премьер-лигой харьковский «Металлист» в свое время был отстранен от участия в Лиге чемпионов, хотя и получил это право по результатам выступления в украинском чемпионате. До сих пор не забыт и случай коррупционных действий тогдашнего президента футбольного клуба «Динамо» (Киев) Григория Суркиса, когда он перед игрой Лиги чемпионов презентовал испанскому арбитру Ньето дорогую шубу, намекнув на положительный исход предстоящего «Динамо» матча. Недавно на стадионе «Черноморец» я слышал, как один из болельщиков кричал Суркису, теперь уже Игорю, ставшему новым президентом «Динамо»: где шуба, Суркис? И в дополнение к этим словам в гостевую ложу полетел огрызок яблока.

«Металлисту» не помогло и обращение в так называемый спортивный суд, который базируется в городе Лозанна. Как видим, в Европе футбольной коррупции дают должный отпор. В Лозаннский спортивный суд обращались и львовские «Карпаты» по причине неудачного для них матча с тем же «Металлистом». Но опять-таки безрезультатно. Бывший вице-президент «Карпат» Игорь Цыганик, а ныне ведущий спортивной программы «Про футбол», неоднократно поднимал вопросы коррупции в украинском футболе и демонстрировал на экране сомнительные, на его взгляд, эпизоды некоторых матчей. Снимались даже фильмы об украинской футбольной коррупции. Но игры с заранее фиксированным результатом продолжались. Хотя ряд игроков молодежных команд премьер-лиги были уличены в игре на футбольном тотализаторе. Такие случаи развращали молодых игроков и поэтому совершенно справедливо пойманных на нечестном футболе будущих звезд отстранили от всенародно любимой игры.

Скандал в украинском футболе разгорелся накануне финального матча Лиги чемпионов, который проходил в Киеве на Национальном стадионе «Олимпийский». Такое право наша столица получила по решению УЕФА. Хотя не исключено, что отношение к украинскому футболу после обнародованных Сергеем Князевым фактов может измениться. Возможно, пострадают клубы премьер-лиги, по итогам прошедшего сезона получившие право на участие в европейских кубках. Ведь они тоже были замечены в нечестной игре. Это «Заря» (Луганск) и «Ворскла» (Полтава).

Словом, наши футбольные клубы, как видим, доигрались.