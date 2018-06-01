На протяжении трёх последних лет Одесская область занимает вторую позицию по распространению ВИЧ

В настоящее время в Одесской области проживают 30 тысяч носителей ВИЧ, и в течение трёх последних лет регион является вторым в Украине по данному показателю.

Об этом сообщила главврач областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко. По словам медика, только чуть более 20 тысяч заражённых граждан знают о своём статусе, а специальную терапию, препятствующую инфицированию других людей, проходят всего 12 тысяч человек.

Кроме того, как доложила Есипенко, в целом по Украине на 100 тысяч человек приходятся 339 ВИЧ–позитивных, а по Одессе этот показатель достигает 900 заражённых. Врач добавила, что одесситы могут пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ в клинике Test & Treat, открывшейся в конце прошлого года.

«Чувствительность теста — 98-99,9%, а результаты известны уже через 15 минут. Точность старого метода — 56%, а результаты приходилось ждать от двух недель до месяца», — также сообщила Есипенко.

По её данным, за полгода работы клиники проверку прошли 336 человек, и в 47 случаях наличие ВИЧ подтвердилось.

По информации пресс-службы Одесской ОГА, новое медучреждение создано на деньги фонда АнтиСПИД–США (AHF) в Украине при сотрудничестве с региональным центром СПИД. Клиника работает с понедельника по субботу с 9:00 до 19:30.

Добавим, согласно данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, по состоянию на 1 октября прошлого года уровень распространённости ВИЧ в Одесской области достиг 876,4 случая на 100 тысяч человек.