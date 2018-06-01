«Укрпочта» сдала в аренду заброшенную базу отдыха в Затоке

ПАО «Укрпочта» сдала в аренду базу отдыха «Связист» в поселке Затока за 105 тысяч 100 гривен на 35 лет.

Сама база отдыха находится в неудовлетворительном состоянии. Двери, окна, стены, лестницы, крыша и пол зданий требуют ремонта.

Кроме того, в неудовлетворительном состоянии находится мебель базы. Туалет и душ — на улице, однако в каждом номере имеется тумба, постели и стул.

На базе отдыха есть скважина с питьевой водой. Канализация локальная, которая к тому же быстро переполняется во время прилива или дождя. Электричество на базе отключено.

Информация об аукционе по передаче в аренду базы отдыха была опубликована на платформе «Prozorro» — Продажі.