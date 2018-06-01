Страшное ДТП произошло в Одесской области

По информации председателя Килийского райсовета Павла Бойченко в Facebook, на трассе «Килия-Струмок» грузовик буквально лоб в лоб врезался в маршрутный автобус.

В результате водитель грузовика погиб на месте, а десять пассажиров маршрутки получили травмы различенной степени тяжести.

Согласно предварительной информации, виновником столкновения стал сам погибший. Он в утреннем тумане пытался совершить обгон и выскочил на встречную полосу, по которой двигался маршрутный автобус.

Проводится расследование.