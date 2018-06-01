Еще один одесский национал-активист стал жертвой нападения

На сей раз им оказался лидер местного «Автомайдана» Виталий Устименко.

По его слова, возле офиса «Общественного телевидения» на него сзади напали двое неизвестных, повалили на землю и нанесли ножевой удар в бедро. Впрочем, как выяснилось в последствии, пострадало не бедро, а ягодица.

По мнению самого потерпевшего, ему якобы хотели воткнуть нож в почку, но промахнулись. Об этом сообщил телеоператор и активист Олег Шпак на своей странице в Facebook.

"Только что на меня двое напали. Пытались попасть ножом в почки, я так понимаю... Пробили мне ягодицу. Спортсмены какие-то славянской внешности.. Они, видимо, ждали, когда я выйду с филии", — рассказал во время стрима пострадавший. На видео видно, что у Виталия Устименко сильное кровотечение из ягодицы. Лицо окровавлено.

Отметим, что факт нападения руководство полиции подтвердило. По информации пресс-службы ГУНП, по факту совершенного нападения проводятся следственные действия.

Отметим, однако, что по мнению экспертов, наносить удар в почку, а попасть в ягодицу фактически невозможно. Даже в том случае, если объект нападения находится в движении.

Подобный промах возможен разве что в случае, если объекту нападения пытались нанести ножевой удар в область внутрибедренной артерии. Но в этом случае удар наносился бы под совершенно другим углом!