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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В Черноморске стреляли в местного депутата

Категория: Новости / Происшествия


В Черноморске стреляли в местного депутата

Как стало известно корреспонденту издания, жертвой покушения стал депутат местного совета Сергей Червачев.

По его словам, около половины третьего ночи, когда депутат подъехал к дому тогда неизвестный совершил в него несколько выстрелов через боковое окно  и скрылся.

Пострадавший был госпитализирован с ранением бедра в Черноморскую бассейновую больницу.

По имеющейся информации, он уже прооперирован. Опасности для жизни нет. Нападение было совершено с использованием травматического оружия.

По информации ГУНП, начато уголовное производство по части 1 статьи 121 (умышленное нанесение тяжких  телесных повреждений).



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