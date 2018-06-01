В Черноморске стреляли в местного депутата

Как стало известно корреспонденту издания, жертвой покушения стал депутат местного совета Сергей Червачев.

По его словам, около половины третьего ночи, когда депутат подъехал к дому тогда неизвестный совершил в него несколько выстрелов через боковое окно и скрылся.

Пострадавший был госпитализирован с ранением бедра в Черноморскую бассейновую больницу.

По имеющейся информации, он уже прооперирован. Опасности для жизни нет. Нападение было совершено с использованием травматического оружия.

По информации ГУНП, начато уголовное производство по части 1 статьи 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений).