В Одесской области совершено очередное убийство. На сей раз из-за …черешни

По информации ГУНП, в одном из сел Березовского района между двумя соседями произошел конфликт. Якобы потому, что жена одного из них обвинила другого в краже…черешни. В результате тридцатилетний мужчина нанес своему тридцати шести летнему оппоненту множественные удары в различные области тела и ушел. В результате от внутреннего кровоизлияния и травмы селезенки пострадавший умер.

По факту происшедшего начато уголовное производство по части 2 статьи 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти).

Преступник задержан. За совершенное деяние ему грозит до десяти лет лишения свободы.