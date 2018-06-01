Строительство Хосписа для онкологических больных в Свято-Покровском скиту (Видео)

На протяжении многих лет Одесская епархия Украинской Православной Церкви ведет активное социальное служение, в том числе и в вопросах пастырского окормления лечебных заведений.

В последнее время участились случаи обращения к нам за помощью тяжелобольных. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что больные с терминальной стадией рака (и иных тяжелых заболеваний) оказываются «лишними» в обычных медицинских учреждениях, откуда их стараются быстрее выписать, чтобы не портить статистику смертями, т.к. за каждый смертный случай врачам приходится отвечать. Увы, и близкие родственники не спешат брать таких больных домой, т.к. понимают, что не смогут обеспечить им должного ухода. И у таких людей остается только надежда на христианское милосердие и любовь.

По мнению главного врача коммунального предприятия «Одесский областной онкологический диспансер» Олега Лукьянчука, больше половины тяжелобольных, - это около 1700 человек ежегодно, - не могут себя самостоятельно обслуживать и требуют постороннего ухода. Причем, сорок процентов из них (600 – 700 человек ежегодно) не могут обойтись без сильнодействующих наркотических препаратов, которые применяются лишь в медицинских учреждениях.

В связи с этим по ходатайству медицинской общественности Одессы и по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского в с. Мариновка Беляевского района Одесской области при Свято-Покровском скиту Свято-Успенского Одесского мужского монастыря создается специализированное учреждение – хоспис «Покров», где люди с такими тяжелыми диагнозами будут пребывать до перехода в Вечность.

Хочется напомнить, что сегодняшние принципы работы хосписов, создававшихся для облегчения страданий тяжелобольных на поздних стадиях развития заболевания, берут свое начало еще в раннехристианской эре. Зародившись в Восточном Средиземноморье, идея хосписов достигла Рима во второй половине IV века, когда Паула, ученица святого Иеронима открыла хоспис для паломников и больных. С этого времени множество монастырей прилагали значительные усилия, чтобы выполнить заповедь из притчи (Мф.25:35-36) - накормить алчущего, напоить жаждущего, принять странника, одеть нагого, посетить больного или узника.

Для создания хосписа уже приобретено и отчасти начато переоборудование четырехэтажного здания на 36 палат, где могли бы разместиться около 50 онкологических тяжелобольных и необходимый персонал, в том числе волонтеры. На это благое дело в период с конца 2016 года по май 2018 года Одесская епархия уже потратила более 10 млн. грн.

Прекрасный климат Межлиманья, экологически чистая местность всего в 30 км. от Одессы, зеленые насаждения, а главное – духовное окормление страждущих в расположенном здесь скиту - все это будет положительно влиять на тяжелобольных, давая им возможность провести последний период своей жизни в атмосфере постоянной заботы и христианской любви, направленных на облегчение человеческих страданий.

Каждый человек с добрым сердцем может внести свою лепту с это благое дело в любом храме г. Одессы и Одесской области, где с 17 мая 2018 года по благословению митрополита Агафангела установлены специальные ящики для сбора пожертвований или внеся посильный вклад на специальный расчетный счет хосписа: Одеська єпархія УПЦ. ЕДРПОУ (ІПН) – 20997691. Р/р– 26007010047747. МФО – 328209. Акціонерний банк «Південний» (на строительство Хосписа).

Надеемся, что эта актуальная инициатива гражданского общества, поддержанная митрополитом Агафангелом и Одесской епархией, найдет отклик в чутком сердце каждого одессита, для которого нет чужой боли. Надеемся, что общими усилиями нам удастся успешно реализовать этот важный социальный проект, который не на словах, а на деле покажет возможность совместных действий на благо Украины и ее народа.

Ведь практически в каждой семье, независимо от социального положения и уровня доходов, есть те, кто остро нуждается в эффективной помощи, которая будет оказываться в хосписе квалифицированными специалистами с любовью и вниманием.