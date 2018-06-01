Согласно показателям первых пяти месяцев 2018 года пальму первенства про экономическим показателям уверенно держит Лиманский район

Об этом доложил в ходе заседания коллегии областной администрации директор департамента экономической политики Дмитрий Радулов.

По его словам, в первую пятерку уверенно входят так же Белгород-Днестровский, Беляевский и Овидиополький районы. А так же –Саратский район, что стало некоторой неожиданностью, поскольку данный район никогда не числился в передовиках региона.

Финал списка так же не обошелся без сюрпризов. В числе «лидеров в хвосте», помимо Николаевского, Тарутинского и Савранского районов неожиданно оказался и Татарбунарский район, который обладает не только благодатными землями, но самым протяженным среди всех районов региона морским побережьем, на котором действуют десятки курортов!

Впрочем, у Татарбунарского района еще есть время сполна использовать свой природноклиматический потенциал. Ведь областные власти намерены делать окончательные выводы по результатам не пяти месяцев, а всего первого полугодия.