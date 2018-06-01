 
Информация к новости
  • Просмотров: 54
  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

На сегодняшний день в Одессе действуют почти четыре десятка коммунальных предприятий

Категория: Новости


На сегодняшний день в Одессе действуют почти четыре десятка коммунальных предприятий

  Как сообщил в ходе совещания в мэрии директор департамента экономического развития Сергей Тетюхин, в тридцати девяти коммунальных предприятиях города работают около десяти тысяч человек, что составляет более четырех процентов всего занятого населения города.

При этом средняя зарплата работника составляет чуть более 5,1 тысяч гривен, что на 25% выше, чем год назад.

Отметим, что более всего сотрудников числится в КП Теплоснабжение города Одессы»- 2,4 тысячи человек и КП «Одесгорэлектротранс»- 2,2 тысячи сотрудников.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 