На сегодняшний день в Одессе действуют почти четыре десятка коммунальных предприятий

Как сообщил в ходе совещания в мэрии директор департамента экономического развития Сергей Тетюхин, в тридцати девяти коммунальных предприятиях города работают около десяти тысяч человек, что составляет более четырех процентов всего занятого населения города.

При этом средняя зарплата работника составляет чуть более 5,1 тысяч гривен, что на 25% выше, чем год назад.

Отметим, что более всего сотрудников числится в КП Теплоснабжение города Одессы»- 2,4 тысячи человек и КП «Одесгорэлектротранс»- 2,2 тысячи сотрудников.