После дождя в селе Кубей образовался новый провал в катакомбы

Очередная катакомба открылась на улице Кутузова. Об этом сообщил сельский голова Кубея Петр Кысса.

Провал появился прямо на краю дороги, водителей Кубея попросили быть осторожными.

Провалы в Кубее происходят регулярно. Прошлый и довольно крупный образовался на улице Малиновского 12 апреля. Ещё один (глубиной 4 метра) появился 4 марта на улице Пушкина. А в сентябре 2017 на улице Сатирова обнаружили провал глубиной более 6 метров.

Пустоты под Кубеем создают проблемы местным жителям: у людей разрушаются дома, деформируется водопровод, а еще бывали случаи, когда в образовавшиеся ямы проваливалась техника.

СМИ пишут, что в нашумевшие катакомбы в селе даже спускались спелеологи из Фонда изучения и сохранения наследия Одессы «Память». Они исследовали 11 мин и сделали вывод, что ситуация сложилась опасная.

Местные власти просят всех, у кого есть информация по другим минам (катакомбам), обращаться в сельсовет, чтобы в дальнейшем можно было проанализировать масштабы подземных полостей и организовать экспедицию по изучению катакомб.