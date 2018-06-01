6 июня в Малиновском райсуде Одессы состоялось заседание по делу убийства известного кикбоксера Сергея Лащенко.

В суде прокурор предоставила новые доказательства – аудиозапись судебного заседания, на котором был допрошен засекреченный свидетель.

«Свидетель был очевидцем хулиганских действий со стороны подозреваемого, которые совершались на улице Дерибасовской, а после – убийства Сергея Лащенко. Свидетель был засекречен, также был изменен его голос на аудиозаписи для обеспечения его безопасности, т. к. он боится давления со стороны Гасанова (подозреваемого — ред.)» - рассказала прокурор отдела прокуратуры Одесской области Светлана Кологрева.

Следующее заседание по делу убийства спортсмена состоится 13 июня 2018 года в 10:30. Суд допросит потерпевших: брата и жену убитого.