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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Одесские тепловики разбогатели более чем на сто миллионов

Категория: Новости


  Согласно решению депутатов горсовета КП «Теплоснабжение города Одессы» выделено 101,5 миллионов гривен.

Как отметил руководитель департамента городского хозяйства Александр Козловский, часть этой суммы пойдет на погашение задолженностей КП, а остальное –на выплату зарплаты сотрудникам вплоть до начала отопительного сезона.

Таким образом, с начала года предприятие получило из горбюджета более четырехсот миллионов гривен.

Отметим, что согласно статистике, КП «Теплоснабжение города Одессы» является самым крупным из городских коммунальных предприятий. В нем работают почти две с половиной тысячи сотрудников.



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