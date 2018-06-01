Одесские тепловики разбогатели более чем на сто миллионов

Согласно решению депутатов горсовета КП «Теплоснабжение города Одессы» выделено 101,5 миллионов гривен.

Как отметил руководитель департамента городского хозяйства Александр Козловский, часть этой суммы пойдет на погашение задолженностей КП, а остальное –на выплату зарплаты сотрудникам вплоть до начала отопительного сезона.

Таким образом, с начала года предприятие получило из горбюджета более четырехсот миллионов гривен.

Отметим, что согласно статистике, КП «Теплоснабжение города Одессы» является самым крупным из городских коммунальных предприятий. В нем работают почти две с половиной тысячи сотрудников.