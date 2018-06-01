В полку почетных граждан Одессы прибыло

Сегодня это звание получили двое одесситов –руководитель строительной компании «Стикон» Леонид Крючков и лидер армянской общины Одессы Самвел Тигранян.

Соответствующее решение приняли депутаты городского совета.

Как отметил один из инициаторов этого решения депутат Олег Этнарович, «…эти люди внесли громадный вклад в развитие города благодаря своей благотворительной и меценатской деятельности».

Отметим, что возглавляемая Леонидом Крючковым компания «Стикон» является одним из крупнейших городских застройщиков. А лидер армянской общины Самвел Тигранян руководит одной из крупнейших одесских компаний «Веселка».