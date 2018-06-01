 
Информация к новости
  • Просмотров: 150
  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В полку почетных граждан Одессы прибыло

Категория: Новости


В полку почетных граждан Одессы прибыло

  Сегодня это звание получили двое одесситов –руководитель строительной компании «Стикон» Леонид Крючков и лидер армянской общины Одессы Самвел Тигранян.

Соответствующее решение приняли депутаты городского совета.

Как отметил один из инициаторов этого решения депутат Олег Этнарович, «…эти люди внесли громадный вклад в развитие города благодаря своей благотворительной и меценатской деятельности».

Отметим, что возглавляемая Леонидом Крючковым компания «Стикон» является одним из крупнейших городских застройщиков. А лидер армянской общины Самвел Тигранян руководит одной из крупнейших одесских компаний «Веселка».



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 