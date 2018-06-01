В рамках реализации муниципальной целевой программы «Здоровье» продолжается обеспечение одесситов доступным онкоскринингом новообразований предстательной железы.

За средства городского бюджета Одессы проведена закупка реактивов и расходных материалов для определения уровня простатспецифического антигена (ПСА) в сыворотке крови. Данное исследование позволяет своевременно выявить злокачественные новообразования предстательной железы у мужчин.

Направление на бесплатный анализ крови для определения ПСА пациенты с доброкачественными заболеваниями предстательной железы могут получить у врачей-урологов всех городских поликлиник и профильных отделений городских больниц Одессы.

Определение ПСА проводится на базе пяти крупных клинических лабораторий Одессы при городских клинических больницах №1 и №10, городской больнице №5, городских поликлиниках №6 и №20.

За время работы Программы на онкомаркеры рака простаты обследованы свыше 18 тысяч одесситов, при этом выявлены 540 случаев опухолей предстательной железы, а также ряд предопухолевых состояний и воспалительных заболеваний. Все пациенты с диагностированной онкопатологией предстательной железы направлены на лечение к профильным специалистам областного онкодиспансера.

Своевременное выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях позволяет как можно раньше начать лечение, что способствует успешному выздоровлению и повышает качество жизни пациентов.