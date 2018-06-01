В Одессе избили известного американского певца

Жертвой жестокого нападения стал никем не узнанный, ученик и друг известного во всём мире певца Фрэнка Синатры – Билл Уоррен.

Не смотря на мировую славу, он, как самый обычный уличный певец, пел на главной улице Одессы – Дерибасовской и на рынке «Привоз».

Известный артист, пел для самых обычных горожан и туристов Одессы, а рядом, стояла коробка для благодарных слушателей, которые кидали туда деньги.

Однако суть такого поступка известного певца была не в сборе денег, так как Билл выступал таким образом и в других крупных городах мира. Целью артиста было показать, что искусство доступно ВСЕМ, а не только тем, кто может себе позволить покупать билеты за баснословные для обычных людей деньги.

К сожалению пребывание известного артиста в Одессе не прошло без неприятностей. На пожилого артиста напали и побили.

Один из одесситов — Юрий Дьяченко, решил помочь певцу и рассказал, как это было: —

«Да уж… Иду по Дерибасовской, вижу иностранца в крови и с подбитым глазом. Подошёл, спросил что случилось. Отвечают — «вызывай полицию», ладно — звоню. Полиция спрашивает нужна ли скорая помощь, уточнил — нужна. Через минут 25 приезжает скорая, врач, кстати, не разговаривает на английском языке, хотят его увезти, иностранец сильно нервничает, говорит, что будет ждать полицию, никуда не поедет, где Ваша грёбаная полиция? Звоню в полицию — наряд едет, иностранец нервничает не на шутку, начинает меня уже называть ленивым («lazy») и посылать: «go away!», я ушел. Кстати, к этому моменту прошло 40 минут и полиция не приехала, а вроде и патруль был не далеко, и отделение тоже. Через 50 минут перезвонила полиция и сказала, что сможет быть через минут 15… Ну, вот как иностранцу объяснить, что у нас — ну, вот так вот?!»