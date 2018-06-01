Киевский районный суд Одессы отказал в снятии ареста с оздоровительного комплекса «Виктория»

С соответствующим ходатайством в суд обратился департамент образования и науки Одесского городского совета.

В документе, рассмотренном судом, мэрия просила снять арест с каменных зданий лагеря (напомним, пожар, унесший три жизни, произошел в одном из деревянных двухэтажных корпусов, выгоревшем дотла).

Резко против выступили родители детей, погибших в «Виктории». Суд же, как сообщает пресс-служба учреждения, «изучив ходатайство и заслушав мнение участников, определил, что указанное имущество сохранило на себе следы криминального правонарушения, то есть, является доказательством преступления и признанно вещественным доказательством в уголовном производстве».

В связи с этим в удовлетворении ходатайства отказано, здания комплекса остаются под арестом. Это судебное решение обжалованию не подлежит.