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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Киевский районный суд Одессы отказал в снятии ареста с оздоровительного комплекса «Виктория»

Категория: Новости

Киевский районный суд Одессы отказал в снятии ареста с оздоровительного комплекса «Виктория»

  С соответствующим ходатайством в суд обратился департамент образования и науки Одесского городского совета.

В документе, рассмотренном судом, мэрия просила снять арест с каменных зданий лагеря (напомним, пожар, унесший три жизни, произошел в одном из деревянных двухэтажных корпусов, выгоревшем дотла).

Резко против выступили родители детей, погибших в «Виктории». Суд же, как сообщает пресс-служба учреждения, «изучив ходатайство и заслушав мнение участников, определил, что указанное имущество сохранило на себе следы криминального правонарушения, то есть, является доказательством преступления и признанно вещественным доказательством в уголовном производстве».

В связи с этим в удовлетворении ходатайства отказано, здания комплекса остаются под арестом. Это судебное решение обжалованию не подлежит.


Источник: Вікна Одеса



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