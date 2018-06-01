В Савранском лесу проводят санитарные вырубки, запрещенные законом

Об этом сообщил координатор волонтеров Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Украине Андрей Плыга.

По словам защитника природы, местный лесхоз проводит в Савранском лесу запрещенные санитарные рубки. В соответствии с законом "О животном мире" их можно проводить только после согласования с департаментом экологии и после окончания так называемого сезона тишины, который длится до 15 июня. Первое требование лесхоз выполнил, а вот второе — проигнорировал.

Обойдя участки, утвержденные для рубок департаментом экологии, волонтеры зафиксировали нарушение закона.

Из восьми проверенных участков, четыре уже пройдены свежими рубками, а на двух лес валили прямо сейчас, — рассказывает координатор волонтеров Андрей Плыга. — Важно, что в подтверждении на рубки, предоставленным департаментом экологии Одесской ОГА, указано, что одно из условий его получения — это соблюдение законов Украины, в том числе закона "О животном мире", где собственно и содержится норма о сезоне тишины. То есть своей деятельностью лесхоз нарушает даже условия, на которых ему дали право проводить санитарные рубки.

После фиксации нарушения волонтеры обратились в Савранский райотдел полиции.

Отметим, что на территории Савранского леса действует заказник (природоохранный объект) общегосударственного значения. Он создавался для охраны и воссоздания ценных дубовых насаждений, а также сохранения мест гнездования трех видов орлов.