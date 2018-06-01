Почетных граждан в Одессе стало больше 

Шестого июня на XXVI cессии Одесского городского совета депутаты проголосовали за присвоение двум жителям Одессы звания «Почетный гражданин города».

За весомый вклад в развитие городского строительства и благотворительность его удостоен совладелец строительной компании «Стикон» Леонид Крючков.

А за весомый вклад в приумножение национально-художественного наследия Украины – глава армянской общины Одессы и вице-президент Нового рынка Самвел Тигранян.

Леонид Крючков окончил кораблестроительный факультет Одесского института инженеров морского флота. Корабелом не стал, но дома строит отменные. Без малого тридцать лет он бессменно руководит строительной компанией «Стикон». Объекты, построенные этой компанией, отличают ответственность, вкус и качество. Профессионализм и талант Леонида Яковлевича были замечены: Крючков является лауреатом Государственной премии Украины в области архитектуры и имеет звание заслуженного строителя Украины. О присвоении звания «Почетный гражданин города» Леониду Крючкову ходатайствовали сразу несколько организаций и учреждений. Среди них – Национальный университет «Одесская юридическая академия», Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Международный гуманитарный университет, благотворительный фонд «Студенческая церковь», ОНУ им. Мечникова и Ассоциация одесских строителей. Заслугой строительной компании «Стикон» является восстановление Одесского кафедрального Спасо-Преображенского собора. Один из последних объектов «Стикона», строительство которого находится на стадии завершения, – единственная в Украине Общеобразовательная церковно-приходская школа на Академической улице, – обещает стать подлинным украшением города.

О присвоении звания «Почетный гражданин Одессы» Самвелу Тиграняну ходатайствовала Украинская епархия Армянской апостольской церкви, Союз армян Украины, Одесская армянская община, Национальный университет «Одесская юридическая академия», Одесский национальный медицинский университет, компания «Одессаоблэнерго», ГП «Одесский региональный центр стандартизации, метрологии и сертификации», ООО «Дом медицины».

Самвел Тигранян в 1984 году окончил Одесский государственный экологический университет, работал в Одесском областном объединении «Укрторгстройматериалы». В настоящее время является вице-президентом концерна «Веселка». На протяжении последних четырнадцати лет является председателем Одесской армянской общины.