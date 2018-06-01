Вернув стратегические предприятия государству, мы создадим десятки тысяч рабочих мест

Возвращение стратегических предприятий под контроль государства позволит создать в Украине десятки тысяч рабочих мест.

Такое мнение высказал народный депутат, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович в своей колонке для «РБК-Украина».

Политик уверен, что нынешняя власть делает все возможное, чтобы окончательно лишить украинцев возможности честно жить и хорошо зарабатывать в своей стране.

Оставшиеся в госсобственности стратегические предприятия, которые могли бы помочь развитию экономического потенциала страны и, соответственно, обеспечить людей работой, попали в перечень объектов большой приватизации от правительства. То есть их планируют продать за копейки олигархам для окончательного раздерибанивания народного добра. А сотрудников их в результате просто выкинут на улицу, таким образом не уменьшая, а напротив – увеличивая безработицу,

– подчеркнул парламентарий.

Лидер партии «За життя» заверил, что после победы на выборах его политсилы все стратегические предприятия будут возвращены под контроль государства, а украинцы будут обеспечены рабочими местами.

После победы на выборах партии «За життя» мы, в первую очередь, вернем все распроданные стратегические предприятия под контроль государства и возродим промышленность. И уже на основе этой реальной базы, а не пустых обещаний чиновников, создадим десятки тысяч новых рабочих мест и обеспечим украинцев достойной заработной платой. Ведь государство тогда считается сильным, когда у него трудоустроенные граждане и высокий уровень их социального обеспечения. Когда стратегические отрасли будут контролироваться государством, возникнет спрос на инженеров, ученых и других технических специалистов, которые сейчас массово покидают Украину. Мы остановим этот массовый отток профессионалов из нашей страны, вернем их на Родину, предоставим работу, предложим высокую зарплату и обеспечим старость,

– заявил Вадим Рабинович.

Также он высказался о поддержке бизнеса за создание рабочих мест и формировании благоприятного инвестиционного климата в стране.

Кроме того, мы будем поощрять за создание рабочих мест бизнес, да и каждый украинец сможет без проблем открыть свое дело – государство его поддержит. Еще один важный шаг к созданию новых рабочих мест – формирование в стране благоприятного инвестиционного климата. Мы покажем инвесторам, что они могут вкладывать в Украину, что это выгодно, что наше государство способно защитить их от беспредела чиновников,

– констатировал политик.

По его словам, с правильным экономическим подходом очень скоро мы сможем построить сильное и процветающее государство – «Швейцарию Восточной Европы».

И все это сделать действительно реально, причем в относительно краткосрочной перспективе! Надо только спокойно пойти на следующие выборы и проголосовать за новые лица, которые ни разу не были у власти. Без вороватых менеджеров и с правильным курсом экономического развития Украина в скором времени станет действительно сильной, самодостаточной, процветающей страной – «Швейцарией Восточной Европы». Молодежь должна иметь высокооплачиваемую работу, а пенсионеры – достойную старость, и только тогда мы сделаем Украину великой»

– резюмировал Вадим Рабинович.