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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Вопрос о воссоздании в Рени свободной экономической зоны все еще находится в стадии обсуждения

Категория: Новости


Вопрос о воссоздании в Рени свободной экономической зоны все еще находится в стадии обсуждения

  Об этом рассказал на состоявшейся накануне пресс-конференции губернатор Максим Степанов.

По его словам, подготовленный руководством области законопроект уже отправлен в Парламент. Кроме того, губернатор уже обсудил его не только с профильным министром Владимиром Омеляном, но и с вице-премьерами Владимиром Костионом и Степаном Кубивом.

Однако, поскольку реализация данного законопроекта предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс, это потребует времени. При этом Максим Степанов вновь отметил, что не видит другого способа спасения Ренийского порта.



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