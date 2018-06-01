Вопрос о воссоздании в Рени свободной экономической зоны все еще находится в стадии обсуждения

Об этом рассказал на состоявшейся накануне пресс-конференции губернатор Максим Степанов.

По его словам, подготовленный руководством области законопроект уже отправлен в Парламент. Кроме того, губернатор уже обсудил его не только с профильным министром Владимиром Омеляном, но и с вице-премьерами Владимиром Костионом и Степаном Кубивом.

Однако, поскольку реализация данного законопроекта предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс, это потребует времени. При этом Максим Степанов вновь отметил, что не видит другого способа спасения Ренийского порта.