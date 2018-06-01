В пятницу начнет курсировать прямой поезд Одесса-Сумы

Начиная с 9 июня между Одессой и Сумами будет курсировать прямой регулярный поезд. Об этом сообщил и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов.

"С сегодняшнего дня в продаже билеты на долгожданный поезд сообщением "Сумы - Одесса". Курсировать он будет с 9 июня!", - сообщил Кравцов.

Поезд № 213/214 будет курсировать через день по нечетным дням, с оправлением из Одессы в 14:19 и прибытием в Суммы в 06:13. В пути следования поезд будет делать 20-минутную остановку в Киеве ( прибытие в 23:47).

В обратном направлении, из Сумм в Одессу поезд будет выходить в 18:48 и прибудет в Одессу в 10:13 (в Киеве в 00:20, остановка 33 минуты).

Кроме того, поезд будет делать промежуточные остановки на станциях: Белополье, Ворожба, Путивль, Конотоп, Бахмач, Нежин, Бровары.

Напомним, ПАО "Укрзализныця" на период летних перевозок назначила 5 пар дополнительных поездов в Одессу, еще трем поездам увеличила периодичность курсирования. В частности, назначены поезда № 223/224 Киев - Одесса, № 248/247 Одесса - Киев, Житомир, № 251/252 Днепр - Одесса, № 258/257 Одесса - Львов и № 271/272 Харьков - Одесса.

Кроме того, постоянно курсирующие поезда № 92/91 Константиновка - Одесса, № 136/135 Черновцы - Белгород-Днестровский и № 317/318 Запорожье - Одесса будут ходить ежедневно вместо через день, как это было ранее.

Всего в графике движения поездов на 2017/2018 год предусмотрено курсирование 19 пар круглогодичных пассажирских поездов в Одессу.