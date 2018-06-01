Сегодня в больнице умер ребенок попавший с родителями в ДТП с поездом

Двухлетний Любомир Долгочуб, малыш сотрудников университета Мечникова, которые попали в аварию с поездом в Кодымском районе, сегодня умер в больнице.

Об этом сообщила одесситка Анастасия Фомичева, которая организовала сбор помощи семье ученых.

За отца мальчика несколько дней назад внесли залог из СИЗО.

28 мая на автодороге "Кодыма-Слободка" столкнулась с поездом "Киев-Одесса". В истории разбирается следствие.

По предварительным данным, удар пришелся слева, то есть водитель должен был хорошо видеть поезд. В свою очередь, очевидцы утверждают, что поезда было два, и Валентин среагировал только на один из них, не заметив другого.

Также остается открытым вопрос, почему на переезде нет шлагбаума, хотя авария на этом переезде не первая.