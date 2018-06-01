Полиция задержала пьяного водителя, который вчера устроил гонки с патрульными на трассе Одесса-Киев

Полиция задержала в Одесской области пьяного водителя, который ограбил заправку. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

К правоохранителям обратились сотрудники АЗС, которые заявили, что в их магазин зашел пьяный мужчина, украл бутылку дорогого алкоголя и сигареты, после чего скрылся.

Полицейские потребовали, чтобы нарушитель остановил машину, но тот только увеличил скорость. Двигаясь на кабриолете, пьяный водитель бросал в машину патрульных стеклянные бутылки. Этим он повредил служебный автомобиль.

Три экипажа полиции и сотрудники КП «Любашевка» попытались остановить нарушителя, заблокировав его машину, но водитель продолжил движение по обочине.

Остановился пьяный мужчина только после того, как патрульные пригрозили использовать огнестрельное оружие.

На него составили админпротоколы по ч.1 ст.130 КУоАП (управление в состоянии опьянения) и ст.122-2 (невыполнение водителями требований об остановке).

Также установлено, что 35-летний водитель причастен к совершению ряда других преступлений.