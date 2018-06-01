 
Информация к новости
  • Просмотров: 137
  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Правоохранители разоблачили на взятке в 55 тыс. грн. главного ревизора и руководителя отдела фискальной службы

Категория: Новости

Правоохранители разоблачили на взятке в 55 тыс. грн. главного ревизора и руководителя отдела фискальной службы

  В ходе расследования 7 июня, следователи прокуратуры Одесской области, совместно с сотрудниками Управления защиты экономики органов полиции в Одесской области и Управления внутренней безопасности Главного управления Государственной фискальной службы в области разоблачили во взяточничестве должностных лиц фискальных органов.

Установлено, что главный государственный ревизор в сговоре с руководителем одного из отделов управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ДФС в Одесской области требовали от гражданина взятку в сумме 55 000 грн.

За указанные неправомерные средства налоговики планировали решить вопрос, связанный с исключением этого гражданина из списка должников, которые не уплатили налог от суммы списанного банковским учреждением долга по договору кредитования.

Неправомерную выгоду передавали в два транша.

После получения последней части обусловленной неправомерной выгоды сотрудников фискальных органов задержали на улице возле одного из административных зданий налоговой в Одессе.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Галерея

prev

Правоохранители разоблачили на взятке в 55 тыс. грн. главного ревизора и руководителя отдела фискальной службы
Правоохранители разоблачили на взятке в 55 тыс. грн. главного ревизора и руководителя отдела фискальной службы
Правоохранители разоблачили на взятке в 55 тыс. грн. главного ревизора и руководителя отдела фискальной службы
Правоохранители разоблачили на взятке в 55 тыс. грн. главного ревизора и руководителя отдела фискальной службы
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 