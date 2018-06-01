Правоохранители разоблачили на взятке в 55 тыс. грн. главного ревизора и руководителя отдела фискальной службы

В ходе расследования 7 июня, следователи прокуратуры Одесской области, совместно с сотрудниками Управления защиты экономики органов полиции в Одесской области и Управления внутренней безопасности Главного управления Государственной фискальной службы в области разоблачили во взяточничестве должностных лиц фискальных органов.

Установлено, что главный государственный ревизор в сговоре с руководителем одного из отделов управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ДФС в Одесской области требовали от гражданина взятку в сумме 55 000 грн.

За указанные неправомерные средства налоговики планировали решить вопрос, связанный с исключением этого гражданина из списка должников, которые не уплатили налог от суммы списанного банковским учреждением долга по договору кредитования.

Неправомерную выгоду передавали в два транша.

После получения последней части обусловленной неправомерной выгоды сотрудников фискальных органов задержали на улице возле одного из административных зданий налоговой в Одессе.

Продолжаются первоочередные следственные действия.