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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В центре Одессы произошел конфликт со стрельбой

Категория: Новости

В центре Одессы произошел конфликт со стрельбой

  В центре города водитель авто, пренебрегая ПДД, вступил в конфликт с одесситом и выстрелил в его сторону из травматического оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Так, к сотрудникам Шевченковского отделения полиции обратился 54-летний одессит, заявив, что неизвестный мужчина на улице избил его и выстрелили из пистолета.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что между заявителем и 30-летним одесситом произошел конфликт из-за того, что последний заблокировал движение транспорта. Между мужчинами произошла словесная перепалка, во время которой нарушитель несколько раз ударил потерпевшего. После этого злоумышленник достал пистолет и выстрелил в его сторону, но не попал.

Потерпевшего госпитализировали, а стрелка задержали и взяли под стражу.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.


Источник: Одесский Паблик



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