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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В Одессе трамвай насмерть сбил человека

Категория: Новости


В Одессе трамвай насмерть сбил человека

  По информации КП «Одесгорэлектротранс», в семь часов пятьдесят минут по улице Черноморского Казачества ан трамвайные пути из кустарника внезапно выскочил мужчина.

Водитель трамвая маршрута №7 применил меры экстренного торможения с подачей звукового сигнала, однако из-за того, что человек выскочил в непосредственной близости от трамвая, наезда избежать не удалось.

В результате человек получил смертельные травмы. При этом, по информации КП, «…данная версия случившегося, подтверждается находящимся на месте происшествия свидетелями!»

Отметим, что по информации Патрульной полиции, личность погибшего пока не установлена.



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