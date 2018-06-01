В Одессе трамвай насмерть сбил человека

По информации КП «Одесгорэлектротранс», в семь часов пятьдесят минут по улице Черноморского Казачества ан трамвайные пути из кустарника внезапно выскочил мужчина.

Водитель трамвая маршрута №7 применил меры экстренного торможения с подачей звукового сигнала, однако из-за того, что человек выскочил в непосредственной близости от трамвая, наезда избежать не удалось.

В результате человек получил смертельные травмы. При этом, по информации КП, «…данная версия случившегося, подтверждается находящимся на месте происшествия свидетелями!»

Отметим, что по информации Патрульной полиции, личность погибшего пока не установлена.