Полицейские задержали одного из напавших на одинокого одессита

По информации пресс-службы ГУНП, накануне ночью компания молодых людей на улице Варненской совершила нападение на одинокого прохожего, избили его, отняли мобильный телефон, наушники и зарядное устройство и скрылись.

Пострадавший сразу же обратился в полицию. В результате уже через несколько часов один из нападавших- восемнадцати летний парень был задержан. Начато уголовное производство по части 2 статьи 186 (разбой).

Как отметил заместитель начальника Киевского отдела полиции Александр Мильчук, проводится розыск других участников преступления. Меру пресечения для уже задержанного определит суд.

За совершенное преступное деяние ему грозит до шести лет лишения свободы.