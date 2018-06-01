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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Большая часть поселка Котовского остается без энергоснабжения

Категория: Новости


Большая часть поселка Котовского остается без энергоснабжения

  Как выяснил наш корреспондент, причиной отключения стал пожар, который произошел ночью на энергоподстанции на улице Заболотного.

Сигнал о возгорании поступил в 3:30 утра.

Пожарные прибыли уже через четырнадцать минут, однако, поскольку для проведеняи работ нужно было получить разрешение «Одесоблэнерго» и отключения подстанции, работы начались только в 14:15. 

Борьба с пожаром продолжалась около четырех часов. Площадь возгорания составила пятьдесят квадратных метров. В борьбе с огнем было задействовано семь единиц техники и тридцать пять человек личного состава.

В результате пожара было отключено энергоснабжение большей части поселка Котовского.

Полное восстановление подачи электричества ожидается только к ночи.



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