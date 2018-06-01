Глеб Милютин: положительная динамика поступлений в местные бюджеты будет сохраняться и в дальнейшем

Об этом во время заседания коллегии Одесской областной государственной администрации сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

По его словам, для реализации экономических и социальных программ региона за 5 месяцев текущего года Главным управлением ГФС в Одесской области и Одесским управлением офиса крупных плательщиков налогов ГФС обеспечено 5,1 млрд грн поступлений в местные бюджеты, что почти на 900 млн грн больше чем в прошлом году, а Роспись бюджетных назначений выполнена на 105,4 %.

Детально руководитель фискальной службы Одесского региона остановился на вопросах поступления налога на доходы физических лиц, как основного источника наполнения бюджетов местных громад.

За январь-май 2018 года в бюджет направлено 2,9 млрд грн налога на доходы физических лиц. К факту прошлого года достигнут темп роста 125,4 % при среднем по Украине 119,2%.

— проинформировал Глеб Милютин.

В направлении легализации наемных работников и предотвращения выплат заработной платы в «конвертах» на 303 объектах проведено 194 проверки субъектов хозяйствования. Выявлено около 2000 работников без официального трудоустройства, из которых почти 1000 работники уже легализованы

— отметил Глеб Милютин.

Начальник фискальной службы привел примеры нарушений, выявленных ГУ ГФС в Одесской области. Так, по результатам проверок двух физических лиц - предпринимателей, которые осуществляют грузовые перевозки, выявлено 463 и 105 работников - водителей соответственно, не оформленных надлежащим образом.

По результатам проверок применены штрафные санкции и Главным Управлением Национальной полиции в Одесской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении.

Относительно перспектив наполнения местных бюджетов в 2018 году - планируем сохранить положительную динамику роста поступлений и рассчитываем собрать налоговые платежи в сумме 13,5 млрд грн, что на 2,2 млрд грн больше, чем в 2017 году.

— отмечает руководитель Главного управления ГФС в Одесской области.

Львиную долю поступлений будет обеспечено за счет налога на доходы физических лиц (8,4 млрд грн), единого налога (1,8 млрд грн) и имущественных налогов (2,4 млрд грн).

Безусловно, эти цифры предварительные. Показатель роста платежей по итогам января-мая текущего года доказывает, что мы движемся в нужном направлении и Роспись бюджетных назначений местных органов власти на 2018 год будет выполнена как в целом, так и по основным источникам.

— подчеркнул Глеб Милютин.