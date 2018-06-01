Глеб Милютин: положительная динамика поступлений в местные бюджеты будет сохраняться и в дальнейшем

Об этом во время заседания коллегии Одесской областной государственной администрации сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.
По его словам, для реализации экономических и социальных программ региона за 5 месяцев текущего года Главным управлением ГФС в Одесской области и Одесским управлением офиса крупных плательщиков налогов ГФС обеспечено 5,1 млрд грн поступлений в местные бюджеты, что почти на 900 млн грн больше чем в прошлом году, а Роспись бюджетных назначений выполнена на 105,4 %.
Детально руководитель фискальной службы Одесского региона остановился на вопросах поступления налога на доходы физических лиц, как основного источника наполнения бюджетов местных громад.
Начальник фискальной службы привел примеры нарушений, выявленных ГУ ГФС в Одесской области. Так, по результатам проверок двух физических лиц - предпринимателей, которые осуществляют грузовые перевозки, выявлено 463 и 105 работников - водителей соответственно, не оформленных надлежащим образом.
По результатам проверок применены штрафные санкции и Главным Управлением Национальной полиции в Одесской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении.
Львиную долю поступлений будет обеспечено за счет налога на доходы физических лиц (8,4 млрд грн), единого налога (1,8 млрд грн) и имущественных налогов (2,4 млрд грн).