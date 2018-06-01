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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

В Одессе мужчина под видом полицейского ограбил иностранца

Категория: Новости

В Одессе мужчина под видом полицейского ограбил иностранца

  Одесские полицейские задержали преступника, который под видом правоохранителя, ограбил иностранца. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Нападение произошло во дворе гостиницы, в которой отдыхал гражданин одной из стран Азии. К нему подошел неизвестный, который сперва представился полицейским, а затем достал предмет, похожий на пистолет и начал требовать отдать ему мобильный телефон и кошелек. Получив имущество иностранца, мужчина скрылся.

Потерпевши обратился за помощью к правоохранителям, которые спустя некоторое время задержали 26-летнего одессита. У него изъяли деньги, а телефон он успел продать. В отношении грабителя открыли уголовное производство по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. За нападение на иностранца ему светит до 12 лет лишения свободы.


Источник: Zачем



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