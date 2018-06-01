На 84-м году ушла из жизни Почетный гражданин города Одессы, знаменитый режиссер Кира Муратова

6 июня 2018 года в Одессе на 84-м году жизни остановилось сердце Почетного гражданина города Одессы, выдающегося, талантливого украинского режиссера, народной артистки Украины Киры Георгиевны Муратовой.

Ее имя известно всему миру. Кира Муратова является гордостью Одессы: всей своей деятельностью, своим творчеством она многие годы прославляла наш город. Она стала одной из первых знаменитых одесситок, чье имя запечатлено на Аллее звезд в 220-ю годовщину со дня основания Одессы.

Кира Муратова была неординарным режиссером с особой концепцией и видением. Ее творческая мысль не вписывалась ни в одну из кинематографических концепций, что делает её творчество поистине уникальным, а фильмы - загадочными для мира традиционного кино. За более чем 50-летний режиссерский стаж Кирой Муратовой создавались шедевры кинематографа, признанные мировым сообществом. Наша выдающаяся соотечественница сняла 16 полнометражных фильмов. В ее активе - 22 режиссёрские, 13 сценарных и 7 актёрских работ. Последней работой стала картина «Вечное возвращение», презентованная в 2013 году на Одесском международном кинофестивале.

Кира Георгиевна Муратова дебютировала как кинорежиссер на Одесской киностудии в 1962 году, поставив совместно с будущим мужем Александром Муратовым короткометражный фильм «У крутого яра» и полнометражную ленту «Наш честный хлеб». В 1967 году была снята первая самостоятельная картина «Короткие встречи», а в 1971 году - «Долгие проводы».

Среди наиболее заметных её работ — «Перемена участи» (1987) и «Астенический синдром» (1989). Эти фильмы привлёкли к себе значительное внимание, а последняя картина была удостоена специального приза жюри «Серебряный медведь» 40-го Берлинского кинофестиваля (1990 год) и кинопремии «Ника» за лучший игровой фильм (1991 год).

Режиссерские работы Киры Муратовой:

- 1962 г. — «У крутого яра» (короткометражный);

- 1964 г. — «Наш честный хлеб»;

- 1967 г. — «Короткие встречи»;

- 1971 г. — «Долгие проводы»;

- 1979 г. — «Познавая белый свет»;

- 1983 г. — «Среди серых камней»;

- 1987 г. — «Перемена участи»;

- 1989 г. — «Астенический синдром»;

- 1992 г. — «Чувствительный милиционер»;

- 1994 г. — «Увлеченья»;

- 1997 г. — «Три истории»;

- 1999 г. — «Письмо в Америку» (короткометражный);

- 2001 г.— «Второстепенные люди»;

- 2002 г.— «Чеховские мотивы»;

- 2004 г.— «Настройщик»;

- 2005 г.— «Справка» (короткометражный);

- 2006 г.— «Кукла» (короткометражный);

- 2007 г. — «Два в одном»;

- 2009 г. — «Мелодия для шарманки»;

- 2012 г. — «Вечное возвращение».

Среди наград К. Г. Муратовой - специальный приз жюри Серебряный медведь 40-го Берлинского кинофестиваля (1990 г.), почетный Леопард Международного кинофестиваля в Локарно (1994 г.), Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (1997 г.), главная премия Искусств (1999 г., Берлинская Академия искусств), премия Свобода (2000 г., Американский фонд кино), государственная премия Украины имени Александра Довженко (2002 г.) - за значительный вклад в развитие отечественного киноискусства, приз Золотой Дюк за вклад в киноискусство - Одесский международный кинофестиваль (2014 г.).

5 ноября 2014 года по случаю 80-летия со дня рождения Кира Муратова была отмечена Почетным знаком Одесского городского головы имени Г.Г. Маразли ІI степени за многолетнюю плодотворную деятельность, выдающиеся творческие достижения, весомый личный вклад в развитие отечественной кинематографии и популяризацию города Одессы на международном уровне.

26 июля 2017 года за многолетний плодотворный труд, выдающиеся творческие достижения, весомый личный вклад в развитие киноискусства, большие заслуги в общественной жизни города Одессы кинорежиссеру Кире Георгиевне Муратовой присвоено звание «Почетный гражданин города Одессы».