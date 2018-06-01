В полиции Одесской области заявили о снижении количества грабежей в 2018 году

В полиции Одесской области заявляют о снижении грабежей в регионе в 2018 году. Об этом рассказал глава полиции Одесской области Дмитрий Головин.

"Если в прошлом году было до 30 грабежей, в прошлом году мы сбили до 10-12, то в этом году – в среднем 4-5 грабежа в день. Бывают, конечно, в дни, как правило, субботу-воскресенье, спиртные напитки, жаркое солнце, синее море дает надбавку – до 7. Квартирных краж в прошлом мае было 553, в мае этого года – 370. Грабежей в прошлом году за 29 дней мая было зафиксировано 989, в этом – 507. То есть фактически более 30% снижения. Такие преступления, как разбои, характеризуются дерзостью и использованием оружия. В прошлом году их было 96, в этом году – 104. Это реальные цифры", - сказал он.

Вместе с этим он отметил, что в текущем году начался рост тяжких телесных повреждений - более 50%.

"Это связанно с тем, что, во-первых, категорически перестали скрывать – есть регистрация, она вносится, она расследуется. Во-вторых, наверное, наше общество не готово к цивилизованным нормам поведения, в обществе высокий уровень агрессии. Поэтому есть такая проблема", - добавил глава полиции.