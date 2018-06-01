В Одесской области сокращается количество ученых

Главное управление статистики в Одесской области опубликовало информацию о количестве научных работников, занятых в выполнении научных исследований и разработок.

Согласно представленным данным, в 2017-м году в выполнении научных исследований и разработок в Одесской области всего было задействовано 3 тыс. 3 человека. Из них: докторов наук – 318 человек, докторов философии/кандидатов наук – 712 человек, исследователей ­– 2 тыс. 173 человека, техников – 279 человек, вспомогательного персонала – 551 человек.

Для сравнения, пятью годами ранее, в 2012-м году, в Одесской области научными исследованиями занимались 556 докторов наук, 2 тыс. 449 докторов философии/кандидатов наук, 6 тыс. 79 исследователей, 401 техник и 669 человек вспомогательного персонала. Всего: 7 тыс. 149 человек.

Затраты на выполнение научных исследований и разработок в 2017-м году в Одесской области составили 270 млн. 263 тыс. грн. Из них на проведение фундаментальных исследований было потрачено 100 млн. 256,7 тыс. грн., прикладных научных исследований – 78 млн. 58,2 тыс. грн., на научно-технические (экспериментальные) разработки – 91 млн. 948,1 тыс. грн.

В 2012-м году проведение фундаментальных исследований было потрачено 72 млн. 652,1 тыс. грн., прикладных научных исследований – 60 млн. 614 тыс. грн., на научно-технические (экспериментальные) разработки – 52 млн. 277,8 тыс. Всего заатраты на выполнение научных исследований и разработок составили 187 млн. 543,9 тыс. грн.