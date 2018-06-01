В Одессе горела мореходка

По информации ГСЧС, накануне вечером около 18 часов тридцати минут поступил сигнал о возгорании в трехэтажном здании одесского мореходного училища на Канатной.

Уже через четырнадцать минут на место прибыли пожарные. Они обнаружили, что возгорание произошло в одном из помещений второго этажа.

Площадь возгорания составила около сорока квадратных метров. При этом ситуацию усложняла большая задымленность и легко воспламеняемые строительные материалы. Тем не менее, в течение двадцати минут пожар был потушен.

Как выяснилось, возгорание произошло в помещении, которое сдается в аренду частному предпринимателю. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. В борьбе с огнем были задействованы десять единиц спецтехники и двадцать девять человек личного состава.