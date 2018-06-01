Личность погибшего под трамваем человека установлена

По информации КП «Одесгорэлектротранс», это пятидесяти девятилетний мужчина. Подтверждено так же, что он выскочил на рельсы буквально перед движущимся трамваем.

Поскольку тормозной путь при допустимой на этом перегоне скорости составляет не менее пятнадцати метров, по мнению руководства КП, у водителя не было ни малейшего шанса избежать трагедии.

По информации ГУНП, рассматривается возможность открытия уголовного производства по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, приведшее к гибели человека). Однако руководство КП «Одесгорэлектротранс», читает, что вины водителя трамвая в происшедшем нет.

Напомним, что трагедия произошла накануне на улице Черноморского казачества, где трамвай маршрута №7 совершил наезд на человека.