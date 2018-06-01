Задницу одесского «активиста» отныне будут прикрывать сотрудники госохраны

«Автомайдановцу» Виталию Устименко, который позавчера стал жертвой уличного нападения предоставлена государственная охрана. Об этом рассказал сам Виталий Устименко.

Он сообщил, что уже выписался из больницы и теперь проходит амбулаторное лечение. По его словам, «…формируется группа правоохранителей, которая будет решать эту задачу. В ближайшее время нам сообщат, как это будет обеспечено и организовано!»

Напомним, что 5 июня в центре города у офиса «Общественного телевидения», по словам самого Виталия Устименко, на него сзади напали двое неизвестных бородача спортивной внешности, сбили с ног и нанесли колотою рану в область..ягодицы!

Пострадавший сообщил, нападение квалифицируется, как «покушение на умышленное убийство!» И это при том, что сам раненный провел в больнице менее двух суток и благополучно выписался уже через день после этого самого «покушения на убийство».

Которое, по квалификации директора департамента здравоохранения области Вячеслава Полясного, было лишь «не проникающая колотая рана» в ягодицу! Где никаких жизненно важных органов, как известно, нет и в помине!

По единодушному мнению экспертов, опрошенных корреспондентом издания, данное ранение угрожает жизни и здоровью куда меньше, чем , скажем, любой бытовой порез конечности. Именно поэтому ножевое ранение в ягодицу наноситься только в тех случаях, когда пострадавшему изначально не хотят нанести сколько –нибудь серьезного повреждения!