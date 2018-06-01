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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Одесские бюветы переведены на летний режим работы

Категория: Новости

  Коммунальное предприятие «Сервисный центр» информирует жителей и гостей города Одессы: на летний период с 9 июня по 31 августа 2018 года наиболее посещаемые жителями города бюветные комплексы будут работать с 8:00 до 21:00 часа.

Адреса бюветных комплексов, которые переведены на новый режим работы в летнее время:
- Прохоровский сквер;
- ул. И. Рабина;
- ул. Крымская;
- сквер Мечникова;
- пр-т. Небесной Сотни (пр-т М. Жукова)
- ул. М. Говорова;
- ул. Космонавтов.

 

Справка: 
На территории Одессы расположены 15 бюветных комплексов с разным горизонтом скважин – от 80 до 120 метров. Все бюветы находятся на обслуживании КП «Сервисный центр». Согласно расчетам КП, в среднем 45 тысяч одесситов ежедневно пользуются услугами бюветных комплексов. Расход воды в одном бювете составляет 18-20 куб. м в сутки. Вода из скважин подается свободно и доступна каждому одесситу.


Источник: Одесский горсовет



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