Одесские бюветы переведены на летний режим работы

Коммунальное предприятие «Сервисный центр» информирует жителей и гостей города Одессы: на летний период с 9 июня по 31 августа 2018 года наиболее посещаемые жителями города бюветные комплексы будут работать с 8:00 до 21:00 часа.

Адреса бюветных комплексов, которые переведены на новый режим работы в летнее время:

- Прохоровский сквер;

- ул. И. Рабина;

- ул. Крымская;

- сквер Мечникова;

- пр-т. Небесной Сотни (пр-т М. Жукова)

- ул. М. Говорова;

- ул. Космонавтов.

Справка:

На территории Одессы расположены 15 бюветных комплексов с разным горизонтом скважин – от 80 до 120 метров. Все бюветы находятся на обслуживании КП «Сервисный центр». Согласно расчетам КП, в среднем 45 тысяч одесситов ежедневно пользуются услугами бюветных комплексов. Расход воды в одном бювете составляет 18-20 куб. м в сутки. Вода из скважин подается свободно и доступна каждому одесситу.