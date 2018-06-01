В Одесской области предприятие, которое задолжало за аренду госимущества, по решению суда заплатит 1,5 млн. грн. в бюджет

Об этом сообщает прокуратура Одесской области.

Хозяйственным судом удовлетворен иск прокуратуры Одесской области в интересах государства при участии Министерства инфраструктуры Украины к ответчику — обществу с ограниченной ответственностью.

Выяснено, что региональное отделение Фонда госимущества в 2007 году предоставило предприятию (контейнерные терминалы) в аренду целостный имущественный комплекс в г.Черноморск.

В течение двух лет, а именно с 2014 по 2016 год, общество с ограниченной ответственностью частично не платило в бюджет средства за аренду указанного госимущества.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд в интересах государства с требованием взыскать задолженность за пользование комплексом.

Иск удовлетворен, и по решению суда субъект хозяйствования должен уплатить в бюджет 1 500 000 грн.