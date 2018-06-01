До 10 июня в Одесском музее западного и восточного искусства проходит фестиваль "Дети в музее"

По словам автора идеи Оксаны Масловой, это первый фестиваль, где детям можно танцевать, рисовать и веселиться прямо в выставочных залах. Обычно поход в музей ассоциируется у них со скучным занятием, интересным только взрослым, и организаторы мероприятия хотят это изменить. Они подготовили веселую программу специально для детей.

Вчера в музее проходила выставка игрушек, стоимость которых приравнивается к известным произведениям искусства. Завтра с детьми проведут мастер-класс по флористике, а в субботу для них организуют балл, на котором каждый ребенок сможет почувствовать себя графом или графиней.

Одним из самых веселых мероприятий была лаборатория импровизации. Дети танцевали прямо в зале с картинами, что совершенно не соответствует тому, что все привыкли видеть в музеях.