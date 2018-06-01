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  • Просмотров: 65
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Похороны Киры Муратовой бут закрытыми

Категория: Новости


Похороны Киры Муратовой бут закрытыми

  По словам сотрудников Одесской киностудии, такова была воля покойной.

Поэтому в церемонии похорон примут участие только родные и близкие. Что же касается одесситов и жителей других городов Украины, которые искренне любили и ценили саму Киру Муратову и ее творчество, то они могут возложить цветы возле ее портрета на здании киностудии по адресу Французский бульвар, 33.

Напомним, что знаменитый одесский режиссер, снявшая семнадцать фильмов, скончалась 6 июня нынешнего года на восемьдесят четвертом году жизни.



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