Похороны Киры Муратовой бут закрытыми

По словам сотрудников Одесской киностудии, такова была воля покойной.

Поэтому в церемонии похорон примут участие только родные и близкие. Что же касается одесситов и жителей других городов Украины, которые искренне любили и ценили саму Киру Муратову и ее творчество, то они могут возложить цветы возле ее портрета на здании киностудии по адресу Французский бульвар, 33.

Напомним, что знаменитый одесский режиссер, снявшая семнадцать фильмов, скончалась 6 июня нынешнего года на восемьдесят четвертом году жизни.