В Одессе - новое ДТП с участием трамвая

На сей раз - на Водопроводной. По информации КП «Одесгорэлестротранс», у трамвая маршрута № 27 внезапно отсоединилась задняя ось, в результате он задел столб и обрушил контактную сеть.

К счастью, по информации директора КП Дмитрия Жемана, обошлось без пострадавших. Однако движение сразу четырех трамвайных маршрутов- №3,10, 13, 27 было остановлено.

Впрочем, благодаря оперативной работе ремонтников, остановка движения продолжалась всего около двух часов, и около половины двенадцатого движение было восстановлено.