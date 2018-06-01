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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

В Одессе - новое ДТП с участием трамвая

Категория: Новости


В Одессе - новое ДТП с участием трамвая

  На сей раз - на Водопроводной. По информации КП «Одесгорэлестротранс», у трамвая маршрута № 27 внезапно отсоединилась задняя ось, в результате он задел столб и обрушил контактную сеть.

К счастью, по информации директора КП Дмитрия Жемана, обошлось без пострадавших. Однако движение сразу четырех трамвайных маршрутов- №3,10, 13, 27 было остановлено.

Впрочем, благодаря оперативной работе ремонтников, остановка движения продолжалась всего около двух часов, и около половины двенадцатого движение было восстановлено.



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