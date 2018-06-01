Одесские дзюдоисты - обладатели золотых медалей чемпионата Украины

С 5 по 7 июня 2018 года в Киеве состоялся чемпионат Украины среди юношей и девушек до 16-ти лет по дзюдо.

Одессу на соревновании представили воспитанники детско-юношеской спортивной школы по дзюдо №15. Одесситы успешно выступили на турнире, завоевав первые места, в частности:

- Легкая Диана - I место (36 кг);

- Халидов Мурат - I место (46 кг);

- Нуриев Карим - I место (81 кг).

По итогам соревнований представители Одесской области заняли второе общекомандное место.

Подготовили спортсменов к соревнованиям тренеры-преподаватели: Физули Мирзоев, Константин Цховребашвили и Виталий Южаков.