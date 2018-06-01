В Одессе полиция задержала мужчину, который заражал банкоматы вредоносным программным обеспечением

35-летний житель Луганщины с помощью вредоносного ПО программировал банкоматы на бесконтрольную выдачу наличных. Он был задержан сразу после совершения очередной незаконной сделки. Сейчас ему уже объявлено о подозрении, сообщают в Департаменте киберполиции.

Злоумышленник в течение последних нескольких недель совершил несколько попыток инфицирования различных банкоматов на территории Одесской области. Для этого он использовал метод джекпоттинга (установка и активация вредоносного программного обеспечения, что приводит к выдаче всех денег, загруженных в кассеты банкомата).

При осмотре места происшествия правоохранители изъяли у мошенника программные и аппаратные средства для вмешательства в работу банкоматов, а также банковские платежные карточки.

С этой техникой сейчас работают специалисты. Назначен ряд экспертиз. Задержанного проверяют на совершение аналогичных преступлений на территории всей страны.