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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В Одессе полиция задержала мужчину, который заражал банкоматы вредоносным программным обеспечением

Категория: Новости

В Одессе полиция задержала мужчину, который заражал банкоматы вредоносным программным обеспечением

  35-летний житель Луганщины с помощью вредоносного ПО программировал банкоматы на бесконтрольную выдачу наличных. Он был задержан сразу после совершения очередной незаконной сделки. Сейчас ему уже объявлено о подозрении, сообщают в Департаменте киберполиции.

Злоумышленник в течение последних нескольких недель совершил несколько попыток инфицирования различных банкоматов на территории Одесской области. Для этого он использовал метод джекпоттинга (установка и активация вредоносного программного обеспечения, что приводит к выдаче всех денег, загруженных в кассеты банкомата).

При осмотре места происшествия правоохранители изъяли у мошенника программные и аппаратные средства для вмешательства в работу банкоматов, а также банковские платежные карточки.

С этой техникой сейчас работают специалисты. Назначен ряд экспертиз. Задержанного проверяют на совершение аналогичных преступлений на территории всей страны.


Источник: PeySpace



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