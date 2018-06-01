Президент США Дональд Трамп призвал вернуть Россию в G7

Президент США Дональд Трамп призвал экономически крупнейшие страны мира вернуть России членство в группе G7, которое у нее отобрали четыре года назад после аннексии Крыма и вторжения в Украину.

Это стало еще одним случаем, когда позиция американского президента идет в разрез с точкой зрения союзников в Европе и Азии, пишет New York Times.

Президент сделал свое заявление перед журналистами перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7, который уже обещал быть напряженным из-за поведения Вашингтона в сфере торговли, а также из-за выхода Америки из ядерной сделки с Ираном. Россия присоединилась к клубу крупнейших индустриальных экономик в 1990-х годах, поднявшись с обломков СССР. Таким образом группа была расширена до «Большой восьмерки». Но российское вторжение в Украину в 2014 году и аннексия Крыма изолировали Кремль от других больших государств.

Издание отмечает, что возвращение России в самый эксклюзивный клуб стран без каких-либо уступок со стороны Кремля отражает на удивление дружественный подход Трампа к Москве. Это ставит его в конфликт с обеими партиями в американском Конгрессе и лидерами в Европе.