Измаильская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух несовершеннолетних обвиняемых в зверском убийстве

Преступление, которое совершила группа нападавших произошло в ноябре минувшего года. Двое несовершеннолетних и двое взрослых зверски убили пенсионера. Они избили 64-летнего мужчину металлической трубой. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

Злоумышленники вынесли из дома убитого технику и другие вещи на общую сумму более 23 тысяч гривен. Кроме того, они похитили Жигули «девятку» пенсионера.

На данный момент Измаильская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении преступников.

По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры.