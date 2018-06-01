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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Измаильская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух несовершеннолетних обвиняемых в зверском убийстве

Категория: Новости

Измаильская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух несовершеннолетних обвиняемых в зверском убийстве

  Преступление, которое совершила группа нападавших произошло в ноябре минувшего года. Двое несовершеннолетних и двое взрослых зверски убили пенсионера. Они избили 64-летнего мужчину металлической трубой. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

Злоумышленники вынесли из дома убитого технику и другие вещи на общую сумму более 23 тысяч гривен. Кроме того, они похитили Жигули «девятку» пенсионера.

На данный момент Измаильская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении преступников.

По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры.


Источник: Odessa.net.ua



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