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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

По итогам выступления на Ролан Гаррос Элина Свитолина займет пятую строчку мирового рейтинга

Категория: Новости

По итогам выступления на Ролан Гаррос Элина Свитолина займет пятую строчку мирового рейтинга

  В финале главного грунтового турнира сезона румынка Симона Халеп сыграет с Слоан Стивенс из США.

Поэтому независимо от финального результата Халеп останется на первой строчке.

Второе и третье место у Каролин Возняцки и Гарбинье Мугурусы.

Четвертую позицию займет Слоан Стивенс.

Украинка замкнет пятерку сильнейших теннисисток мира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила wild card от организаторов травяного Премьера в Бирмингеме.

Ранее Элина Свитолина трижды играла на кортах в Бирмингеме.

В прошлом сезоне она проиграла во втором раунде.


Источник: Trust.ua



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