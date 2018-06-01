По итогам выступления на Ролан Гаррос Элина Свитолина займет пятую строчку мирового рейтинга

В финале главного грунтового турнира сезона румынка Симона Халеп сыграет с Слоан Стивенс из США.
Поэтому независимо от финального результата Халеп останется на первой строчке.
Второе и третье место у Каролин Возняцки и Гарбинье Мугурусы.
Четвертую позицию займет Слоан Стивенс.
Украинка замкнет пятерку сильнейших теннисисток мира.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила wild card от организаторов травяного Премьера в Бирмингеме.
Ранее Элина Свитолина трижды играла на кортах в Бирмингеме.
В прошлом сезоне она проиграла во втором раунде.