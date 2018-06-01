Зона отдыха Затоки и Балабановки не соответствует санитарным нормам

Рекреационная зона Белгород-Днестровского района – поселок Затока и Балабановка, а именно «Сельский пляж» не соответствует санитарным нормам.

Такой результат лабораторных исследований по состоянию на 7 июня обнародовал КП «Одесский областной лабораторный центр Минздрав Украины».

Также отмечают, что в определенных контрольных точках качество морской воды по санитарно-микробиологическим показателям на пляжах Одессы и Одесской области соответствует нормативным требованиям и пригодна для морского водопользования.

Радиационный фон на территории области составляет 10-14 мкР / ч, что соответствует природному фону многолетних наблюдений.