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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Зона отдыха Затоки и Балабановки не соответствует санитарным нормам

Категория: Новости

Зона отдыха Затоки и Балабановки не соответствует санитарным нормам

  Рекреационная зона Белгород-Днестровского района – поселок Затока и Балабановка, а именно «Сельский пляж» не соответствует санитарным нормам.

Такой результат лабораторных исследований по состоянию на 7 июня обнародовал КП «Одесский областной лабораторный центр Минздрав Украины».

Также отмечают, что в определенных контрольных точках качество морской воды по санитарно-микробиологическим показателям на пляжах Одессы и Одесской области соответствует нормативным требованиям и пригодна для морского водопользования.

Радиационный фон на территории области составляет 10-14 мкР / ч, что соответствует природному фону многолетних наблюдений.


Источник: Метроном



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